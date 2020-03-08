رياضة | نتائج مباريات اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. سيطرة عربية على المربع الذهبي بأبطال أفريقيا.. وليفربول يستعيد توازنه في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. سيطرة عربية على المربع الذهبي بأبطال أفريقيا.. وليفربول يستعيد توازنه في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتائج مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 7 - 3 - 2020، أبرزها تعادل الاهلي أمام صن داونز، وتاهل الوداد في دوري أبطال أفريقيا، وفوز ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ8"

مازيمبي ضد الرجاء البيضاوي، أنتهت المباراة بتأهل الرجاء البيضاوي إلى المربع الذهبي، على الرغم من خسارته بهدف نظيف.

صن داونز ضد الأهلي، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المواجهة التي جمعت بينهما على الملاعب الجنوب افريقية.

النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي، أنتهت المباراة بتأهل الوداد البيضاوي إلى المربع الذهبي، على الرغم من خسارته بهدف نظيف.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

ليفربول ضد بورنموث، أنتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2-1.

أرسنال ضد وست هام يونايتد، حقق أرسنال فوزًا صعبا بنتيجة 1-0.

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بيرنلي ضد توتنهام، سقط توتنهام في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ27"

برشلونة ضد ريال سوسيداد، أنتهت بفوز النادي الكتالوني بهدف دون رد.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"

مونشنجلادباخ ضد بروسيا دورتموند، أنتهت بفوز بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1.

نتائج مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ21"

أبها ضد التعاون، أنتهت بفوز أبها بنتيجة 2-1.

الفيصلي ضد النصر،حقق الفيصلي مفاجاة مدوية بالفوز على العالمي بنتيجة 3-2.

الهلال ضد الاتفاق، حقق الزعيم السعودي فوزًا صعبا بنتيجة 1-0.