رياضة | منسق صن داونز: الأهلي استحق التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.. وأتمني تتويجه باللقب الإفريقي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منسق صن داونز: الأهلي استحق التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.. وأتمني تتويجه باللقب الإفريقي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص خالد علي المنسق العام لنادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على تهنئة الأهلي وجماهيره على التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق الأحمر استحق العبور للدور التالي بالبطولة القارية.

وقال خالد علي في تصريحات تليفزيونية لقناة النادي الأهلي: " مبروك للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته، الأهلي يستحق للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: " الأهلي تواجد في مباراة اليوم بقوة وقدم أداءًا جيدًا، واستفاد من حضوره مبكرًا لجنوب إفريقيا حيث اعتاد اللاعبين على الأجواء هنا، أما صن داونز فريق جيد ولكن كما قال المدرب تقابلنا مع الأهلي في الوقت الخاطئ".

وتابع : " الناس اللي كانت بتسأل عن سر الضحكة وقت مراسم قرعة الدور ربع النهائي، هل عرفتم الآن سببها؟ سبب الضحك وقت القرعة هوا ما حدث الآن أننا أصبحنا خارج البطولة، ده اللي كنت خايف منه كنت لا أرغب في مواجهة الأهلي، لأن الأهلي ليس الفريق الذي يخرج مرتين متتاليتين من البطولة الافريقية".

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وواصل تصريحاته: " صن داونز قدم أداء جيد في المباراة وبذل جهد كبير لكن خبرات واحترافية لاعيبة الأهلي صنعت الفارق في المباراة، ونجح الأهلي في فرض اسلوبه خلال اللقاء وحقق الهدف المطلوب بالصعود لنصف النهائي".

وأضاف: " تصريحات موسيماني دائمًا إيجابية عن النادي الأهلي ويحترم تاريخه جيدًا ويتحدث عنه بشكل جيد باستمرار، والأهلي أصبح نادي القرن الإفريقي ليس من فراغ، ومبروك للأهلي التأهل".

وأكمل تصريحاته: " موسيماني يحترم نفسه وعمله جيدًا، ولديه احترافية كبيرة، وعلاقته دائما مع المدربين المنافسين علاقة ود وحب".

وقال: " بطولة إفريقيا تنادي الأهلي، ورينيه فايلر مدرب جيد حقق العلامة الكاملة بالدوري وصعد في البطولة الإفريقية، لكن هناك بعض الأخطاء الفنية ونقاط الضعف تحتاج للعلاج السريع من جانب الجهاز الفني والمسئولين، خاصة وأنه ينتظره مواجهة صعبة ضد الوداد المغربي".

وأتم تصريحاته: " الأهلي استحق التأهل لنصف النهائي، وان شاء الله يتخطي الوداد المغربي ويتوج بكأس البطولة الإفريقية".