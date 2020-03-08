رياضة | عز الدين بهادر صاحب الـ 75 عام يسجل هدف في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عز الدين بهادر صاحب الـ 75 عام يسجل هدف في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة أكتوبر مع جينيس، تسجيل اللاعب عز الدين بهادر لاعب فريق أكتوبر، لهدف من ركلة جزاء في اللقاء الذي خسره فريقة بهدفين مقابل هدف، بالجولة الثانية والعشرون، للقسم الثالث.

وشارك بهادر في المباراة كاملة، ونجح في تتويج جهوده طوال اللقاء بإحراز هدف لفريقه، ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل هدف عن عمر يناهز 75 عاما ليقترب من الدخول لموسوعة جينيس، في حالة مشاركتة في مباراة أخرى.

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ويحل فريق الشرقية للدخان المركز الأخير، برصيد 58 نقطة، بفارق خمسة نقاط عن الإتصالات الوصيف.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 58 نقطة

2- الاتصالات 53 نقطة

3- جولدي 42 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- المعادي 30 نقطة

7- القومي 29 نقطة

8- الصف 28 نقطة

9- بشتيل 26 نقطة

10- جينيس 22 نقطة

11- العياط 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- البدرشين 17 نقطة

14- الصيد 14 نقطة