الامارات | إسماعيل مطر يعزو تراجع مستوى الوحدة إلى «الحسد»

شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل مطر يعزو تراجع مستوى الوحدة إلى «الحسد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزا قائد الوحدة إسماعيل مطر، تراجع أداء فريقه أمام عجمان، أول من أمس، في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، التي فاز فيها «العنابي» بصعوبة بهدف دون رد إلى «الحسد».

وقال مطر في تصريحات صحافية: «الناس حسدوا الوحدة، لأنهم لم يقولوا (ماشاء الله) حين كان الفريق يحقق الانتصارات المتتالية»، مشيراً إلى أن «العين حق، لكنه يؤكد أن الوحدة حقق الأهم بالفوز على عجمان».

وكان «العنابي» قد اكتفى بخمس دقائق مثالية أمام عجمان، سجل خلالها هدفاً، وأضاع فرصة أخرى مؤكدة، قبل أن يتراجع بصورة غير مبررة.

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وأضاف إسماعيل مطر: «يوم نفوز في المباريات يقول البعض إننا لم نلعب بصورة جيدة، وحين نلعب جيداً ونخسر، يقولون إننا خسرنا، كرة القدم لا تعترف إلا بالنقاط الثلاث، وكان الفوز مهماً على عجمان، بعد الخسارة من النصر».

وكان «العميد» أوقف في الجولة 17 خمسة انتصارات متتالية للوحدة، بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف دون رد. وتابع: «صحيح أن أداءنا ضد عجمان لم يكن على القدر ذاته في المباريات السابقة، لكن كان مهماً أن نخرج فائزين، وبعض السلبيات التي ظهرت يُمكن علاجها مستقبلاً». وشدد إسماعيل على أن الهدف الأساسي الذي يلعب له الوحدة في الدور الثاني من دوري الخليج العربي، هو تحسين صورة الفريق في المسابقة، والتقدم في جدول الترتيب.

وأوضح: «نسير بإيجابية نحو الهدف الذي رسمناه في هذه المرحلة من البطولة، لقد فزنا في جميع المباريات باستثناء لقاء النصر، وهذه المرحلة من الدوري تُحقق لنا أهدافاً أخرى، من بينها الإعداد الجيد لاستئناف دوري أبطال آسيا، التي نسير فيها بشكل جيد». وذكر: «أفضل إعداد للبطولات الكبرى أن تستعد لها عن طريق مباريات رسمية، وهذا ما نفعله في نادي الوحدة، نلعب الدوري من أجل أن نكون أبطال الدور الثاني من المسابقة، ونستعد للبطولة الآسيوية». وكان الوحدة قد نجح في استعادة المركز الخامس من الظفرة، بعد أن رفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق ثماني نقاط عن شباب الأهلي المتصدر.

أكد أن «العنابي» يخوض منافسات الدوري، من أجل تحسين ترتيبه، والاستعداد بقوة لاستئناف دوري أبطال آسيا.