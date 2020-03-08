الامارات | رابطة المحترفين تترقب انتخاب مجلس إدارة جديد غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تترقب انتخاب مجلس إدارة جديد غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُقام في السادسة والنصف من مساء يوم غدٍ، في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة المقبلة 2020-2024، وهي أول انتخابات لرابطة المحترفين. وقال بيان صحافي من الرابطة أمس: «قبلت لجنة الانتخابات طلبات الترشيح المقدمة من كل من: عبدالله الجنيبي عن فئة الرئيس، وجمال المري عن فئة نائب الرئيس، ومن كل من محمد اليماحي، وناصر الظفري، وحسن طالب، وطارق الشبيبي، وسعيد الكعبي، عن فئة الأعضاء لاستكمالهم كل المتطلبات المنصوص عليها في النظام الأساسي ولائحة الانتخابات للرابطة، وستقوم الأندية بانتخاب ثلاثة أعضاء من قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة الرابطة».
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