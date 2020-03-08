الامارات | ميثاء تقود فريق الإمارات إلى التتويج بلقب كأس دبي الذهبية للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء تقود فريق الإمارات إلى التتويج بلقب كأس دبي الذهبية للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات للفوز بكأس دبي الذهبية للبولو (بطولة بنك ستاندرد تشارترد الذهبية 2020»، وذلك بعد الانتصار في المباراة الختامية على فريق «علياء» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وذلك بنتيجة 10-8.

يذكر أن البطولة حظيت برعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واستمرت نحو أسبوعين بمشاركة ثمانية فرق و«بهانديكاب 18 جول»، لينال فريق الإمارات كأس البطولة والجائزة المالية وقدرها 250 ألف درهم، ونال فريق «علياء» كأس المركز الثاني و150 ألف درهم.

وتوّج كذلك فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، بطلاً لكأس بنتلي الإمارات، بعد فوزه على منافسه فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني بنتيجة 11-7، لينال كل فريق 50 ألف درهم.

وعقب المباراة الختامية قام أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، وممثل بنك ستاندرد تشارترد راعي البطولة، علي حماد، ورجل الأعمال راشد الحبتور، وبحضور رجل الأعمال حميد بن دري، والعديد من المسؤولين بتتويج الفائزين بالكأس الذهبية وكأس بنتلي الإمارات للبولو 2020، إلى جانب الحصان نونيو كأقوى حصان في البطولة، وطال التكريم العديد من شركاء الحدث.

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واعربت سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادتها البالغة بفوز فريقها «الإمارات» بهذه البطولة، التي تعدّ من كبريات البطولات في المنطقة والعالم، مشيرة في تصريح صحافي إلى أن «فريقها لايزال في جعبته الكثير مما يمكن ان يقدمه، سواء من حيث الجهد أو المستوى الفني».

ونوّهت سموّها إلى أنها تأمل في أن يكون الفوز بالبطولة فأل حسن، ويمنح لاعبينا قوة دفع إيجابية في كأس رئيس الدولة، ليواصل الفريق عروضه القوية. يذكر أن فريق الإمارات حافظ على اللقب للسنة الثانية على التوالي، والثالث هذا الموسم.

من جانبه، قال سعيد حارب، في تصريح صحافي: «الحضور الجماهير من جميع الفئات العمرية لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية عامة، وكأس ستاندرد تشارترد الذهبية 2020، أصبح سمة مميزة وبارزة، ونتوقع أن يتضاعف العدد في السنوات المقبلة، بعد ان اكتسب (بولو الإمارات) سمعة عالمية». وهنأ حارب سموّها على فوز فريق الإمارات بالكأس الذهبية، كما وجّه التهنئة إلى الشيخة علياء آل مكتوم، لفوز فريقها بالوصافة، وبقية الفائزين.

«الإمارات» فاز على فريق «علياء» في المباراة الختامية بنتيجة 10-8.