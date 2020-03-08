الامارات | منتخب الصين أول المتأهلين في «فيد كاب» للتنس

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصين أول المتأهلين في «فيد كاب» للتنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الصيني للسيدات إلى نهائي بطولة العالم للسيدات في التنس «فيد كب»، بعد أن حقق أربعة انتصارات مثيرة ومتتالية في التصفيات التي يستضيفها اتحاد الإمارات للتنس في ملاعب السوق الحرة للتنس بدبي، بإشراف الاتحاد الدولي، وتشارك فيها ستة منتخبات قوية هي: الصين، والصين تايبيه، والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، بينما احتل المنتخب الهندي المركز الثاني بتحقيقه ثلاثة انتصارات، ثم كوريا الجنوبية بانتصارين.

وتالق المنتخب الصيني، من خلال المستوى الفني المميز، الذي قدمته اللاعبات كيانغ وانغ، التي تحتل المركز 29 في التصنيف العالمي، وزميلاتها ساي ساي زهينغ (34)، وشواي زهانغ (35)، ولاعبات أخريات بعد أن قدمن أداءً مميزاً سيطرن من خلاله على المباريات المختلفة لهن.

ونجح المنتخب الصيني للتنس من الفوز على كل من الهند وإندونيسيا والصين تايبيه، بنتيجة ثلاث مجموعات مقابل لاشيء، بينما فازت لاعبات الصين على نظيراتهن في أوزبكستان بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بينما خاضت الصين مساء أمس، آخر مبارياتها أمام كوريا الجنوبية.