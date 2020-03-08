شكرا لقرائتكم جاريدو VS فايلر .. الأهلى والوداد يمنحان نصف نهائى دورى الأبطال رقما مميزا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضرب الإسبانى كارلوس جاريدو، المدير الفنى لفريق الوداد المغربى، موعدا جديدا مع ناديه السابق، الأهلى المصرى، فى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتواجه الإسبانى جاريدو، مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مرتين هذا الموسم فى دورى الأبطال تحديدا فى دور المجموعات، إبان قيادته لفريق النجم الساحلى، ونجح في إلحاق الهزيمة الوحيدة للأهلى هذا الموسم، ثم عاد مجددا ليطيح بفريقه السابق "النجم الساحلى"، ويضرب موعدا مع السويسرى المحنك في نصف النهائي.

جاريدو واجه الأهلي مرتين في دور المجموعات ويضرب موعدا ثالثا في نصف النهائي.. الإسباني لعب أمام فايلر عندما كان يقود النجم والآن سيلعب ضد السويسري في قبل النهائي مع الوداد كوكب الأرض من جهة أوروبا وأفريقيا

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حجز فريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، مقعدا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب التعادل مع نظيره صن داونز بنتيجة 1 / 1، بهدف لكل منهما، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، في المباراة التي تُلعب مساء اليوم السبت.

بادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الأحمر قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.