شكرا لقرائتكم والدة عماد متعب تطمئن الجماهير على حالته الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت والدة عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إنها اطمأنت على نجلها منذ قليل والذي أكدلها أنه بحالة صحية جيدة.

وتابعت والدة متعب في تصريحات تليفزيونية: "تحدثت مع نجلي منذ قليل وهو بحالة جيدة في المستشفى وذهب للاطمئنان على سلامته".

تعرض عماد متعب مهاجم الاهلى ومنتخب مصر السابق لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة أكتوبر . قناص الأهلى يمتلك تاريخا يصعب نسيانه بعدما أصبح واحدا من أشهر هدافى الكرة المصرية عبر تاريخها بفضل سلسلة الأهداف القاتلة والجميلة، التى أحرزها متعب عبر مسيرته سواء مع النادى الأهلى أو المنتخب الوطنى أو عندما احترف فى صفوف اتحاد جدة السعودى. أحرز عماد متعب 25 بطولة محلية وقارية وعالمية مع الأهلى، منها بطولات الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية. وتوج متعب مع الفراعنة بثلاث بطولات للأمم الأفريقية أعوام 2006 و2008 و2010. وحصل عماد متعب على لقب هداف الدورى موسم 2004/2005 برصيد 15 هدفًا فى أول مواسمه مع الفريق الأول، ليكتب اسمه بحروف من ذهب فى ذاكرة الكرة المصرية. وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، حقق متعب "11" بطولة دورى، فى مسيرته مع الأهلى عبر "15" عام مسجلا "75" هدفا خلال "190" مشاركة مع الأهلى. كما فاز القناص بلقب كأس مصر "3" مرات، سجل خلالها "19" هدفا فى "24" مباراة و ساهم فى تحقيق لقب السوبر المصرى "7" مرات. Advertisements شارك بقميص الأهلى فى "320" مباراة، سجل خلالها "126" هدفا، ويحتل المركز الثانى فى قائمة هدافى الاهلى فى شباك الزمالك سجل 10 أهداف سجلها فى 6 مباريات . عماد متعب ثالث كبار الهدافين المصريين على المستوى الافريقى، حيث سجل "28" هدفا فى "93" مشاركة. شارك فى "9" مباريات بكأس العالم للأندية سجل خلالها "هدفين"، وأصبح أول أهلاوى يسجل فى كأس العالم للأندية. متعب قاد منتخب الشباب للفوز بكأس الأمم الأفريقية عام "2003" تحت قيادة المعلم حسن شحاتة وساهم فى تتويج المنتخب الأول بثلاثة ألقاب قارية هي: "2006-2008-2010". وقضى متعب آخر 6 أشهر فى مسيرته الكروية، ضمن صفوف التعاون السعودى، ولم يسجل بها أهداف، ليعود إلى مصر، ثم أعلن بعدها اعتزاله لكرة القدم، والاتجاه للعمل الإعلامى قبل بداية الموسم الماضى من الدورى المصرى.

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.