شكرا لقرائتكم سفير مصر فى جنوب أفريقيا يكشف كواليس تعادل الأهلي مع صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف عيسي، سفير مصر فى جنوب أفريقيا، أن إدارة النادي الأهلي قوية وقادرة على إدارة الأمور بشكل صحيح، ومحمود الخطيب قام بتهيئة اللاعبين بشكل مناسب لهذه المباراة حتي نجحوا فى العبور إلي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عيسي فى تصريحات تليفزيونية: "الجهاز الفني أدار المباراة بشكل مميز للغاية وهناك فارق كبير بين الأهلي العام الماضي والموسم الحالي فهناك جدية وإصرار وروح قتالية من اللاعبين".

وأضاف: "الأهلي نجح فى تعويض الهزيمة بخماسية فى النسخة الماضية والتى لن تتكرر مرة أخري، وهناك آلاف المصريين فى جنوب أفريقيا، شعروا بالسعادة".

قال شريف عيسى السفير المصري بجنوب افريقيا أنه ستجمعه جلسة بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بفندق إقامة البعثة للترتيب لرحلة العودة إلى القاهرة.

وأضاف السفير المصري، أن البعثة من المُقرر أن تتجمع في المطار بتمام الساعة الثامنة مساءً وتٌقلع الطائرة متجهة إلى القاهرة في الساعة العاشرة وربع مساءً على أن تصل إلى القاهرة فجر الإثنين الخامسة صباحاً.

وأعرب شريف عيسى أن تواجد الخطيب كان له دور كبير في تخطي الأهلي للدور قبل النهائي لبطولة افريقيا والخروج بنتيجة إيجابية من ملعب المباراة.

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وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.