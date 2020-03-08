شكرا لقرائتكم الوداد المغربي: جاريدو أعاد للوداد هيبته.. والزمالك لا يقل عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، إن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق المغربي، مدرب كبير وأضاف كثيرا للفريق. وتابع طلال في تصريحات تليفزيونية: "جاريدو أعاد للوداد هيبته من جديد ونطمح للفوز باللقب الإفريقي" Advertisements وعن مواجهة الأهلي: "الأهلي فريق صعب وكل الفرق صعبة والزمالك لا يقل في صعوبته واهميته عن الأهلي"

وتقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال فى أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر، علما بأن الأهلى والزمالك سيخوضا الذهاب خارج الأرض والعودة بمصر.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب و الإستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما ب الكاميرون، ملعب محمد الخامس ب المغرب، إستاد رادس ب تونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم ١٢ مارس الجاري.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى “الكاف” قد قرر إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأيضًا نهائى كأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، على غرار ما يحدث فى دورى أبطال أوروبا