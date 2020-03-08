شكرا لقرائتكم سامي قمصان : شخصية الأهلى تظهر فى المواقف الصعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق الأهلي، أن شخصية الفارس الأحمر تظهر دائمًا في المواقف الصعبة، وذلك بعد تأهله لنصف نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف سامي قمصان في تصريحات تليفزيونية، إن شخصية الأهلي دائما ما تظهر في المواقف الصعبة ، مشددا إن السفر مبكرًا أفاد الأهلى للتأقلم على الأجواء.

وأوضح سامي قمصان إن بيتسو موسيماني المدير الفني لصن داونز، مدرب ذكي، ويعرف كيفية التعامل قبل وأثناء المباراة.

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

Advertisements

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.