شكرا لقرائتكم تعرف على الفرق المتأهلة للمربع الذهبي في دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ضرب الوداد المغربي موعداً مع الأهلي فى قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي، بعدما حسم مواجهته مع النجم الساحلي لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين، بينما حجز المارد الأحمر تأشيرة التأهل بعد الإطاحة بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1.

وتأهل الوداد رغم خسارته من النجم بهدف وحيد سجله كريم العريبي في الدقيقة 58، مستفيدا من فوزه ذهابا في المغرب بهدفين دون رد.

وتأهل الأهلي، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع اللقائين.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل أمس بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.

وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي:



الأهلي المصري

الزمالك المصري

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الوداد المغربي

الرجاء الرجاء المغربي

وأكمل الأهلي إنجاز المصريين بالتأهل الي نصف نهائي افريقيا علي حساب صن داونز اليوم السبت بنتيجة 3 - 1 فى مجموع المباراتين، بعد أن سبقه الزمالك أمس وفعلها علي حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-2.

الزمالك سيواجه في نصف النهائي الرجاء المغربي بعد فوز الأخير علي مازيمبي 2 - 1 فى مجموع المباراتين، فيما ينتظر الاهلي الفائز من النجم الساحلى والوداد الذي سيتحدد عقب مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين بتونس بتمام الساعة التاسعة مساء اليوم علما بان الوداد فاز في الذهاب بهدفين دون رد.

وتقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال فى أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر، علما بأن الأهلى والزمالك سيخوضا الذهاب خارج الأرض والعودة بمصر.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب و الإستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما ب الكاميرون، ملعب محمد الخامس ب المغرب، إستاد رادس ب تونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم ١٢ مارس الجاري.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى “الكاف” قد قرر إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأيضًا نهائى كأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، على غرار ما يحدث فى دورى أبطال أوروبا