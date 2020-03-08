شكرا لقرائتكم الوداد يكشف موقف عودة الجماهير المغربية أمام الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد المغربي، إن صعود النادي الأهلي والوداد المغربي، الى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، دليل نجاح الاتحاد المصري والمغربي لكرة القدم.

وتابع طلال في تصريحات تليفزيونية: "الحظوظ متساوية لكل الفرق في الصعود إلى النهائي وكل الفرق صعبة بدليل وصولها لهذا الدور"

وعن قرار عدم حضور الجماهير بالدوري المغربي، قال طلال: "حضور جماهير الوداد أمام الأهلي من عدمه يأتي بالتعامل مع فيروس كورونا في الفترة المقبلة"

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

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ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.