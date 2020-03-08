شكرا لقرائتكم الوداد يتخطى النجم ويضرب موعدا مع الأهلي في نصف نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضرب الوداد المغربي موعداً مع الأهلي فى قبل نهائي دوري الأبطال الأفريقي، بعدما حسم مواجهته مع النجم الساحلي لصالحه بنتيجة هدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين، بينما حجز المارد الأحمر تأشيرة التأهل بعد الإطاحة بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1.

وتأهل الوداد رغم خسارته من النجم بهدف وحيد سجله كريم العريبي في الدقيقة 58، مستفيدا من فوزه ذهابا في المغرب بهدفين دون رد.

وأكمل الأهلي إنجاز المصريين بالتأهل الي نصف نهائي افريقيا علي حساب صن داونز اليوم السبت بنتيجة 3 - 1 فى مجموع المباراتين، بعد أن سبقه الزمالك أمس وفعلها علي حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-2.

الزمالك سيواجه في نصف النهائي الرجاء المغربي بعد فوز الأخير علي مازيمبي 2 - 1 فى مجموع المباراتين، فيما ينتظر الاهلي الفائز من النجم الساحلى والوداد الذي سيتحدد عقب مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين بتونس بتمام الساعة التاسعة مساء اليوم علما بان الوداد فاز في الذهاب بهدفين دون رد.

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وتقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال فى أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر، علما بأن الأهلى والزمالك سيخوضا الذهاب خارج الأرض والعودة بمصر.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب و الإستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما ب الكاميرون، ملعب محمد الخامس ب المغرب، إستاد رادس ب تونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم ١٢ مارس الجاري.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى “الكاف” قد قرر إقامة نهائى دورى أبطال أفريقيا، وأيضًا نهائى كأس الكونفدرالية من مباراة واحدة، على غرار ما يحدث فى دورى أبطال أوروبا