شكرا لقرائتكم عمرو الجانيني عن ظلم الأهلي والزمالك: "براعى ربنا فى شغلى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، انه يعمل بكامل الشفافية والنزاهة في منصبه لإدارة كرة القدم المصرية.

وأوضح الجنايني في تصريحات تليفزيونية: "براعي ربنا في شغلي ومبيهمنيش حد خالص غير يوم حسابي أدام ربنا، وأقسم بالله مظلمتش حد".

وتابع: "تقنية الفيديو لن تنهي على أخطاء التحكيم لكنها ستقل بشكل كبير".

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وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.