شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: دفاع الأهلي سر التأهل إلي نصف النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم نادي الزمالك والأهلي السابق، أن هناك تجانس بين لاعبي الفريق الكروي الأول للقلعة الحمراء وذلك ظهر بشدة أمام صن داونز.

وقال سعيد فى تصريحات تليفزيونية: "دفاع الأهلي أصبح تمركزه أفضل من الفترة الماضية، إلي جانب خبرات أحمد فتحي الدولية والذي له ثقل كبير فى خط الدفاع".

وأضاف: "النادي الأهلي فى الفترة الأخيرة دفاعيًا أقوي من الماضي، إلي جانب توازن خط الوسط مع الدفاع الذي أصبح يسانده بشكل كبير".

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

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ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.