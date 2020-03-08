شكرا لقرائتكم حمادة عبد اللطيف: كارتيرون طبيب جراح الكرة الزملكاوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك الأسبق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بطبيب جراح الكرة الزملكاوية خاصة بعد سلسلة النتائج الطيبة التي حققها الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة وقادته للتتويج بالسوبر المحلى والأفريقى والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف عبد اللطيف خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندورعلى قناة الزمالك إن الفريق الأبيض كانت بدايته غير موفقة في مسابقة الدورى هذا الموسم موضحا أن قدوم كارتيرون صحح الأوضاع من جديد داخل القلعة البيضاء.

وطمأن الحاوى جماهير الزمالك على الفريق قائلا :" طالما هنا إدارة جيدة تعمل باجتهاد ولاعبين على قدر المسئولية وتحكيم عادل لا تخافوا على الزمالك متمنيا عودة الأبيض إلى سابق عهده في البطولات وانتزاع لقب أسياد أفريقيا.