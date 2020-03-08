شكرا لقرائتكم محمد فاروق يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع "فايلر" للتجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، كواليس جلسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، عقب مباراة صن داونز، التى أقيمت اليوم.

وقال فاروق فى تصريحات تليفزيونية: "الخطيب عقد جلسة مع فايلر، من أجل الاتفاق على تعديل عقده وتجديده لمدة موسمين مقبلين بعد النتائج المميزة التى حققها مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "فايلر وافق على تعديل عقده لمدة موسمين مقبلين، ومتبقي وضع الرتوش الأخير عقب العودة إلي القاهرة لإنهاء كافة التفاصيل بشكل رسمي"..

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

Advertisements

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.