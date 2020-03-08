شكرا لقرائتكم طارق قنديل يكشف أخر تطورات الحالة الصحية للخطيب في جنوب إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان له دور كبير في دعم اللاعبين والجهاز الفني في رحلة جنوب إفريقيا والصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب صن داونز.

وأكد قنديل في تصريحات تليفزيونية: "الحمد لله على الفوز، والخطيب بحالة صحية جيدة وأصر على حضور اللقاء ورئاسة البعثة رغم صعوبتها من أجل دعم الفريق"

وأتم: "بعثة الأهلي ستعود فجر يوم الإثنين وهم أدوا ما عليهم وبيبو طالبهم بالتركيز في المرحلة المقبلة"

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

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ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.