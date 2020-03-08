شكرا لقرائتكم مجدي عبدالغني يفتح النار على "بادجى" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، النار على السنغالي أليوم بادجي، مهاجم الفريق الكروي بالقلعة الحمراء، بعد ضياعه لهجمة أمام مرمي صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أليو بادجي لا يجب أن يكون مهاجم النادي الأهلي، وإذا كان هناك لاعب عنده 17 سنة كان أحرز الكرة هدف".

وأضاف: "بادجي فشل فى إثبات نفسه بعد ضياع الهجمة الخطيرة، ومروان محسن كان يجب أن يشترك فى مباراة اليوم، والتغييرات كانت خاطئة من فايلر".

أكد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، أن عنصر التوفيق إلي جانب محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الكروي بالقلعة الحمراء، من أسباب تأهل الفريق إلي دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالغني : "الشناوي له أكثر من تصدي رائع وهو السبب فى تأهل الأهلي اليوم وهذا ساهم فى ثقة لاعبي الفريق أمام صن داونز".

وأضاف: "هدف الأهلي فيه توفيق بشكل كبير بعد خطأ لاعبي صن داونز، والأهلي أهدر فوزا كبيرا على فريق الجنوب أفريقي، وإذا امتلك فايلر الخبرة الأفريقية كان نتيجة مميزة".

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وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.