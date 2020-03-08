شكرا لقرائتكم أحمد فتحى يكشف عن رأيه فى مواجهة الزمالك بنهائي الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم أحمد فتحي، قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، التهنئة لنادي الزمالك على التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال فتحي فى تصريحات تليفزيونية: "أبارك لنادي الزمالك بقيادة مدربه المميز باتريس كارتيرون، وعلى المستوي الشخصي بحبه للغاية وأتمني مواجهة القلعة البيضاء فى النهائي".

وأضاف: "إذا حدث وقابلنا الزمالك فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيكون نهائي لم يحدث من قبل ومثير للغاية"..

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

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ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.