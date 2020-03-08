شكرا لقرائتكم أحمد فتحي: "بكاري جاساما" صاحبي وبناكل سندوتشات مع بعض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد فتحي، قائد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن اللاعبين اجتهدوا فى مباراة اليوم أمام صن داونز، مشددا على أن المكسب كان قريب للغاية من القلعة الحمراء.

وقال فتحي فى تصريحات تليفزيونية: "كان هناك فرص لنا للتسجيل أمام صن داونز، ولكن نتيجة التعادل أهلتنا إلي دور نصف النهائي، وبادجي أهدر أسهل فرصة إلي جانب فرص الشحات".

وعن حكم المباراة قال ساخرًا: "بكاري جاساما صاحبي وبناكل سندوتشات مع بعض عشان كده مخدتش انذار ثاني".

أكد أحمد فتحي، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قيمة كبيرة لجميع اللاعبين، موضحا أن ملف التجديد ليس معه ولكن مع مجلس إدارة القلعة الحمراء، مشددا على أنه سيجتهد حتي أخر يوم له فى المارد الأحمر.

وقال فتحي: " الخطيب عقد معنا جلسات عديدة وأكد لنا أنه يجب أن يكون جميع اللاعبين على قلب رجل واحد سواء الذي يشارك أو على دكة البدلاء".

وأضاف: "كرة القدم تطورت كثيرا ونؤدي كوحدة واحدة دفاعا وهجوما، وهذا ما نفعله خلال الفترة الماضية، وفى النادي الأهلي هناك ضغوطات بسبب رغبة الجماهير فى تحقيق الفوز دائما".

وتابع الجوكر: "أترك ملف تجديد عقدي مع مجلس الإدارة وأنا لا أعرف شيئا نهائي عن هذا الأمر ولا أحد يتحدث معي على الإطلاق فى هذا الملف، وأنا موجود مع النادي الأهلي وبجتهد لأخر يوم ليا فى النادي".

وأضاف: "أغلقنا صفحة صن داونز ونركز فى المباريات المقبلة من أجل إسعاد جماهير القلعة الحمراء وما نتمناه هو تحقيق وحصد البطولات".

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وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.