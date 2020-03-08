شكرا لقرائتكم خالد الغندور: أحمد فتحى يستحق الطرد أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الإعلامى خالد الغندور إن أحمد فتجى ظهير أيمن الأهلى يستحق الطرد أمام صن داونز في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت في جنوب أفريقيا ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" أحمد فتحى كان يستحق الطرد في مباراة صن داونز بسبب تهوره ولكن دا ما حصلش وبقول لسيد عبد الحفيظ أنت بتكون مبسوط من الحكم لما يجاملك ولما يكون عادل".

تابع الغندور :" الأخوة في قناة الأهلى عايزنا نتكلم على الزمالك فقط ولما اعمل رد فعل على كلامهم يقولوا عليا متعصب وانا بقولهم انتوا في قناتكم احترموا الزمالك وما تجبوش سيرة التحكيم مالكم انتوا ومال الزمالك هو انا كنت بقولك انسحبتوا من الجونة ليه ولا بتاخد قرار وبترجع فيه ليه".

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وواصل :" ما ينفعش تقولى حركة شيكابالا خدشت الحياء امال حركة جوزيه خدشت الازاز".

وتأهل الأهلى إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة صن داونز بمجموع مباراتى الذهاب 3 -1 بينما صعد الزمالك إلى نفس الدور بعد الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 -2 بمحموع مباراتى الذهاب والعودة.