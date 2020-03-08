شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: السولية كاد يورط الأهلي في لوكاس موريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن عمرو السولية أضاع قتل المباراة لصالح الأهلي بتمرير الكرة لأليو بادجي وإضاعة تسجيل الهدف.

وأضاف عبدالعال أن السولية كان لابد من تصويبه الكرة مباشرة على المرمى من أجل قتل المباراة وعدم تمرير الكرة للمهاجم لأنه كان في وضعه أفضل أمام حارس مرمى صن داونز.

وأكمل أن الأهلي قدم مباراة جيدة وأستحق التأهل من ملعب صعب وأجواء غير مُعتاد اللاعب في ظل هذا الطقس الحار .

قال رضا عبد العال في تصريحات تليفزيونية، أن مشاركة حسين الشحات في مباراة صن دوانز خطأ كبيره يتحمله المدير الفني نظراً لعدم إستعداده التام في المباريات الأخيرة.

وأضاف عبد العال أن الشحات بعيد تماماً عن الأجواء منذ فترة وأضاع الكثير من الفرص المهمة في المباراة ، وفايلر أخطأ بالدفع به خلال تلك المواجهة وكان لابد من مشاركة قفشة لأنه الأجهز فنياً.

وضربت أربعة فرق عربية موعدا مثيرا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

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ويلتقي الأهلي بالوداد المغربي، فيما يلعب الزمالك مع الرجاء المغربي على أن تقام مباراتي الذهاب في المغرب والإياب في القاهرة.

وحسم الأهلي بطاقة التأهل بعد الفوز على صن داونز بنتيجة 3-1 بعد أن حقق الفوز ذهابا في القاهرة بهدفين دون رد.

وتأهل الوداد على حساب النجم بهدفين مقابل هدف في مجموع اللقائين.

ولحق الرجاء المغربي بالأهلي في نصف النهائي بعد الخسارة من مازيمبي بهدف وحيد، بعد أن حقق الفوز ذهابا بهدفين دون رد.

وكان الزمالك تأهل بعد الفوز على الترجي التونسي في مجموع المباراتين بنتيجة 3/2.