شكرا لقرائتكم السويكت: أنا المسؤول عن هزيمة النصر أمام الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد صفوان السويكت رئيس نادي النصر تحمله مسؤولية خسارة الفريق يوم السبت أمام مضيفه الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين، ما جعله يبتعد بفارق ثمان نقاط عن الهلال المتصدر.

ونشر رئيس النصر تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر" كتب فيها: "جماهيرنا الغالية، الحمد لله على كل حال، قدر الله وما شاء فعل، عند الانتصار النتيجة تحسب للمنظومة ككل، وعند الخسارة فأنا أتحمل الإخفاق، أعتذر لكم ، ونسأل الله التوفيق في قادم الأيام.

وتعرض النصر لهزيمة مفاجئة أمام الفيصلي بنتيجة 2- 3 في الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما فاز الهلال على ضيفه الاتفاق بهدف ليتسع الفارق بينهما إلى 8 نقاط مع بقاء 9 جولات على نهاية المسابقة.

