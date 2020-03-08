شكرا لقرائتكم أرسنال يتجاوز وست هام ويحقق فوزه الثالث توالياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز أرسنال على وست هام 1 - صفر في اللقء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتغلب كريستال بالاس على واتفورد وشيفيلد يونايتد على نورويتش سيتي ونيوكاسل على مضيفه ساوثهامبتون بنفس النتيجة وتعادل وولفرهامبتون مع برايتون سلبيا.

وواصل أرسنال انتفاضته وحقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة بالتغلب على وست هام بهدف نظيف سجله ألكسندر لاكازيت في الدقيقة 78. وتقدم أرسنال إلى المركز التاسع برصيد 40 نقطة وتجمد رصيد وست هام عند 27 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف فقط أمام واتفورد وبورنموث.

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واستغل نيوكاسل النقص العددي في صفوف مضيفه ساوثهامبتون وانتزع فوزا غاليا ومتأخرا عليه بهدف نظيف سجله آلان ساينت ماكسيمين في الدقيقة 79. وعانى ساوثهامبتون من الطرد المبكر لمهاجمه المالي موسى دجينيبو في الدقيقة 28 ولكن نيوكاسل فشل في التقدم خلال الشوط الأول من المباراة بعدما أهدر لاعبه مات ريتشي ضربة جزاء للفريق في نهاية هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، واصل نيوكاسل محاولاته حتى انتزع الفوز الثمين بهدف متأخر لماكسيمين ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق نقطة واحدة أمام ساوثهامبتون. وتغلب كريستال بالاس على واتفورد بهدف نظيف سجله الغاني جوردان آيو في الدقيقة 28 ليكون الانتصار الثالث على التوالي لكريستال بالاس في المسابقة ليرفع كريستال بالاس رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر.

وفاز شيفيلد يونايتد على نوريتش سيتي بهدف سجله بيلي شارب في الدقيقة 36 ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط خلف وولفرهامبتون وتجمد رصيد نورويتش سيتي عند 21 نقطة في قاع جدول المسابقة.

ورغم سقوطه في فخ التعادل السلبي مع برايتون، انتزع وولفرهامبتون المركز الخامس مؤقتا حيث رفع رصيده إلى 43 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر يونايتد فيما رفع برايتون رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر.