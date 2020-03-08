7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم السبت 7 / 3 / 2020 فى مقدمتها ، موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا

الأهلى يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا

حجز فريق الأهلى مقعده فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله فى المباراة التي جرت بينهما اليوم على استاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن داونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور.

تعرف على موعد مباراة الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، وينتظر المارد الأحمر الفائز من لقاء النجم الساحلى والوداد المغربى، المقرر له التاسعة مساء اليوم، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الوداد المغربى بهدفين دون رد بالمغرب . Advertisements

صور وصول بعثة الزمالك للقاهرة بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال افريقيا

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، بعثة فريق نادي الزمالك لكرة القدم علي متن رحلة خاصة لمصرللطيران رقم MS3051 قادمة من تونس بعد لقاء فريق الترجي التونسي والتأهل لدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.