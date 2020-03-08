شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: طموحاتنا كبيرة لعبور نهضة بركان.. وعدم حضور الجماهير سيساعدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق العشري المدير الفني للمصرى البورسعيدى خلال المؤتمر الصحفي الذى أقيم اليوم على هامش لقاء المصرى ونهضة بركان المغربى الذى عقد بقاعة المؤتمرات الصحفية بالملعب البلدى بمدينة بركان المغربية بصحبة عمرو موسى قائد الفريق أن الطموحات كبيرة لأبناء بورسعيد في خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية وذلك بتحقيق الفوز في المباراة الهامة والمرتقبة التي تجمع الفريقين غدا في إياب الدور ربع النهائي من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية .

وأضاف العشرى أنه حريص على شحن لاعبيه معنويا لتجاوز نتيجة مباراة الذهاب والتي أعطت أفضلية نسبية لأبناء بركان بعد تحقيقهم للتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ، مضيفا أنه حرص طوال الفترة الماضية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباراة الماضية ، كما حرص كذلك على تلقين لاعبيه الخطة المناسبة لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن للفريق الصعود إلى نصف نهائي الكونفيدرالية.

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وعن تأثير إقامة مباراة الغد بدون جماهير تطبيقا لقرارات الحكومة المغربية والتي تسعى للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة المغربية ، أكد العشري أن إقامة المباراة بدون جماهير يعطي المصري أفضلية نسبية ، خاصة مع الحشد الجماهيري الذي كان من المتوقع تواجده لمؤازرة الفريق البرتقالي.

من جهته أكد عمرو موسى قائد فريق المصري على أهمية مباراة الغد الصعبة لكلا الفريقين ، مشيرا أن لاعبي المصري جاهزون وبكل قوة للقتال حتى الثانية الأخيرة من عمر اللقاء املا في خطف بطاقة التأهل وإسعاد جماهير المصري التي تستحق من الجميع داخل القلعة الخضراء بذل الجهد والعرق لرسم البسمة والفرحة على وجوههم.