أخبار النادى الاهلى اليوم السبت 7 / 3 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم السبت 7 / 3 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الأحمر يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الأهلى يثأر من صن داونز ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا حجز فريق الأهلى مقعده فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله فى المباراة التي جرت بينهما اليوم على استاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن داونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور. Advertisements تعرف على موعد مباراة الأهلى فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، وينتظر المارد الأحمر الفائز من لقاء النجم الساحلى والوداد المغربى، المقرر له التاسعة مساء اليوم، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين بفوز الوداد المغربى بهدفين دون رد بالمغرب .

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