شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهزم الزمالك 1/0 ويبتعد بصدارة دوري الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق إنبى للناشئين تحت 16 سنة مواليد 2003 فوزاً غالياً وهاماً، على نظيره الزمالك بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر اليوم على ملاعب نادي إنبي الكيلو 17 ، ضمن مباريات الأسبوع السابع والعشرون لدورى الجمهورية للموسم الرياضى 2020/2019 .

وكان زكريا السيد رئيس مجلس إدارة نادى إنبى ، قد حرص يوم الخميس الماضي على الإجتماع ومؤازرة الفريق قبل لقائه اليوم أمام الزمالك ، حيث حثهم خلال اللقاء علي الفوز اليوم وحسم بطولة الجمهورية هذا الموسم.

بتلك النتيجة ينفرد الفريق البترولي بصداره جدول مسابقة الجمهورية برصيد 54 نقطة فيما توقف رصيد الزمالك عند النقطة 49 بعد هزيمته اليوم أمام إنبي.

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ويقود فريق الزمالك مواليد 2003 سامح إسماعيل، مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي عبد الحليم، ومنتصر الجدي، والمسؤول الإداري عبدالله حسين.

فيما يقود فريق إنبي جهاز فنى مكون من: سيد غرب مديراً فنيا، و طارق ضياء مدرباً عاماً، رمضان صبرى مدرباً، إبراهيم هيصة مدرباً لحراس المرمى، إسلام إمام إدارياً، محمد عباس طبيباً، مصطفى محمود تأهيل وإصابات، محمود محمد علاج طبيعى، أكرم جابر أخصائى تدليك، سامى صابر مسئول تجهيزات، فاروق مسئول تجهيزات.

حضر اللقاء، إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين ونائبه، محمد إسماعيل وصلاح مصيلحي المنسق الفني لقطاع الناشئين، وإبراهيم محمد المدير الإداري للقطاع.

كما حقق شباب المقاولون فوزا غالياعلى الانتاج الحربى 3\1 واقيمت المباراة على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر، وأحرز اهداف المقاولون يوسف عزب ويوسف هشام ويوسف حسن وحضر اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وقام بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء مباشرة.

يقود المقاولون جهاز فني مكون من، محمد عبدالعزيز زيزو مدير وسعد عبدالباقي مدرب عام واحمد صابر مدرب حراس مرمى وحسن حسام ادارى ومصطفى احمد علاج طبيعى وكريم مجدى احمال.