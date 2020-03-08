شكرا لقرائتكم خبر عن "أحداد" ممنوع من اللعب أمام الزمالك إلا بسداد 200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، إن المغربى حميد أحداد، جناح الرجاء المغربى، لن يتمكن من المشاركة أمام الزمالك، فى المباراة التى ستجمع بين الفريقين فى إطار منافسات دور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، إلا بعد سداد ناديه 200 ألف دولار لخزينة قلعة ميت عقبة وفقا للعقد المُبرم بين الناديين.

وتقرر مواجهة الزمالك لنظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، على أن يُقام لقاء الذهاب أحد يومى 1 و2 من شهر مايو المقبل وذلك فى المغرب، فيما يقُام العودة فى مصر أحد يومى 8 و9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن تقام المباراة النهائية فى البطولة الأفريقية فى أحد دول الكاميرون أو المغرب أو تونس يوم 29 مايو.

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وجاء الزمالك بمثابة أول المتأهلين إلى نصف النهائى الأفريقى بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بعدما نجح الأبيض فى إقصاء حامل اللقب من دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما على ستاد رادس، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الإفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما خطف فريق الرجاء البيضاوى المغربي بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من الخسارة بهدف دون رد من مضيفه مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى لوبومباشى، حيث استفاد الرجاء من فوزه على ملعبه بنتيجة 2-0 الأسبوع الماضي ليتأهل لنصف النهائى بمجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 2-1.