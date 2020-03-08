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حسين الشحات يتصدر تويتر عقب مباراة الأهلى و صن داونز.. العب السهل ولازم تفوق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر هاشتاج حسين الشحات صانع ألعاب فريق الاهلى تريند موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب مباراة الأحمر أمام صن داونز في بطولة دورى أبطال أفريقيا .

وأبدى جمهور الاهلى استياءه من اداء اللاعب عقب المشاركة بديلا فى الشوط الثانى و الظهور بشكل متواضع و إهدار الكثير من الفرص السهلة للتسجيل . 

حجز فريق الأهلى مقعده فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، بعدما تعادل أمام صن داونز بهدف لمثله فى المباراة التي جرت بينهما اليوم على استاد لوكاس موريبى، ليحسم الأحمر بطاقة التأهل لصالحه بعد فوزه في إجمالي مواجهتىّ الذهاب والإياب بنتيجة 3/1، ويثأر الأهلى من صن داونز الذى أخرجه من النسخة الماضية بنفس البطولة ومن نفس الدور.

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بدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

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