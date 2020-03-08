شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق الاعلامى لـ" صن داونز " : عرفتوا سر الضحكة أدينا طلعنا من البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد علي المنسق الأعلامى لفريق صن داونز الجنوب أفريقي أن النادي الأهلي أستحق التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح خالد علي في تصريحات تلفزيوينة لقناة الاهلى قائلا " الأهلي أستحق التأهل وأستفاد كثيرا من تواجده في جنوب أفريقيا لأطول فترة ممكنة ومن الصعب أن الأهلي يخرج من البطولة سنتين متتاليتين عرفتوا سر الضحكة؟ ادينا طلعنا من البطولة " .

يخوض فريق الأهلى مباراة الذهاب في دور نصف النهائي خارج أرضه أحد أيام 1 أو 2 مايو المقبل ، بينما تقام مباراة الإياب فى القاهرة أحد أيام 8 أو 9 مايو من نفس الشهر ، وينتظر المارد الاحمر المتأهل من لقاء النجم الساحلى التونسى والوداد البيضاوى المغربى المقرر أن يقام في التاسعة من مساء اليوم بإستاد رادس علما بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح بطل المغربى بثنائية نظيفة .

حجز النادى الأهلى مقعده فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 بعدما أطاح بصن دوانز بطل جنوب أفريقيا بمجموع المباراتين 3-1، بالفوز في لقاء الذهاب الذى أقيم بالقاهرة بهدفين نظيفين ، والتعادل في لقاء العودة بهدف لمثله

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال افريقيا بعدما نجح فى عبرو عقبة الترجى بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وينتظر الفارس الأبيض الفائز من مازيمبى مع الرجاء البيضاوى المغربى فى الكونغو المقرر لها اليوم .

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وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن الملاعب والاستادات النهائية المرشحة لاستضافة نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا 2020 فى بيان رسمى وهى ملعب جابوما بالكاميرون، ملعب محمد الخامس بالمغرب، استاد رادس بتونس ومن المقرر إعلان الملعب النهائى يوم 12 مارس الجاري.

بدأ الأهلى اللقاء بتشكيل يضم كلا من:"محمد الشناوى في حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول في خط الدفاع، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى في خط الوسط، أليو بادجى في خط الهجوم".