شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التأهل لنصف نهائي أفريقيا.. اعرف على معلول قال أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم على معلول لاعب النادي الأهلي، على طمأنه جمهور القلعة الحمراء بعد فوز اليوم على نادي صن داونز والتأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا في جنوب أفريقيا، ونشر مجموعة صور لاحتفاله بهدفه اليوم في المباراة عبر انستجرام، وكتب قائلاً: "الحمد لله والقادم أفضل إن شاء الله ????????".

وتمكن فريق الأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر من حجز مقعدا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل مع نظيره صن داونز بهدف لكل منهما في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الاهلي في نصف نهائي دوري الأبطال مع الفائز من مباراة الوداد المغربي أمام النجم الساحلي، والذي يلعبان مساء اليوم السبت.

وبادر الاهلي بالتسجيل في الدقيقة 21 عن طريق الدولي التونسي علي معلول ونجح صن داونز في تسجل هدف التعادل ع طريق اللاعب جاستون سيرينو في الدقيقة 26 وكان الاهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

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وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، جيرالدو وأجاى وأليو بادجى..واسبتعد السويسرى رينيه فايلر لاعبيّن من قائمة الفريق الأحمر النهائية لمواجهة صن داونز، واستبعد فايلر الثنائى مصطفى شوبير وأحمد الشيخ، فيما ضمت دكة البدلاء كلا من :-على لطفى وحسين الشحات ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ومروان محسن ومحمد هانى وأيمن أشرف.

والتقى الأهلى 7 فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز "ثمانى مواجهات"، وأورلاندو بيراتس "ست مواجهات"، وأياكس كيب تاون "مواجهتان"، وبلاتينيوم ستارز "مواجهتان"، وسوبر سبورت "مواجهتان"، وبيديفست "مواجهتان"، وكايزر تشيفز "مواجهة واحدة".

وعلى مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 30 مرة، بينما استقبلت شباكه 23 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.