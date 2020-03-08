شكرا لقرائتكم خبر عن عز الدين بهادر اللاعب المعمر.. شاهد كواليس أول هدف فى سن الـ75 مع سوبر كورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفر عز الدين بهادر صاحب الـ 75 عاما، اسمه في سجل الأرقام القياسية بعدما أصبح أكبر لاعب فى العالم يلعب ويسجل في مباراة رسمية.

وأحرز بهادر هدف تعال فريقه ٦ أكتوبر في مرمى جينيس، من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت في ملعب نادي ٦ اكتوبر بدوري الدرجة الثالثة المصري.

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ويستعد اللاعب صاحب الـ٧٥ عام لدخول موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية بعد مشاركته اليوم مع ناديه فى المباريات التى دعي لها مسئولي الموسوعة، خاصة وأنه يحتاج للعب مباراتين لمدة 90 دقيقة ليدخل موسوعة جينيس.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قام بقيد أكبر لاعب محترف في العالم خلال فترة القيد الشتوية الحالية.

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وجه اياد حفيد اللاعب عز الدين بهادر لجده في المؤتمر الصحفي تساؤل : جبت الارادة منين ياجدو"

ليداعبه اللاعب صاحب ال٧٥ عام : من مراتي جدتك

داعب اللاعب صاحب ال٧٥ عام الحضور في المؤتمر الصحفي المقام حاليا بمقر نادي ٦ اكتوبر عن مستقبله في الملاعب قائلا : بعد تسجيلي في موسوعة جينيس فى المباراة القادمة سأنظر للمشاركة الدوليه مع المنتخب "