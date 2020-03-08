شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم السبت 7 / 3 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 7 / 3 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها عودة بعثة الفريق إلى القاهرة بعد حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

الزمالك يصل إلى القاهرة بعد تخطى الترجى التونسى فى رادس

وصلت بعثة نادى الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى، بعد التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد تخطى عقبة الترجى التونسى، بالفوز فى مجموع مباراتى دور الثمانية بنتيجة 3 / 2، وعادت بعثة الزمالك قادمة عقب تحقيق التأهل فى ملعب رادس. ونجح الفريق الأبيض فى إقصاء الترجى التونسى حامل اللقب والتأهل إلى الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، عقب المباراة التى جمعت بينهما باستاد رادس، أمس الجمعة، فى إياب دور ربع النهائى من البطولة الأفريقية، فعلى الرغم من هزيمة الفارس الأبيض بهدف دون رد، إلا أنه استطاع اقتناص بطاقة التأهل من تونس بعدما حقق الفوز فى القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وبهذا يكون الزمالك قد تأهل إلى دور نصف النهائى للمرة العاشرة فى تاريخه.

كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك إجازة 24 ساعة قبل الاستعداد للاتحاد

قرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، منح اللاعبين راحة غدا، الأحد، عقب العودة من تونس بعد التأهل لنصف نهائي دوري أفريقيا، ومن المنتظر أن يستأنف الزمالك تدريباته بعد غد، الاثنين، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري الخميس المقبل في الدوري الممتاز. Advertisements الرجاء يتأهل لمواجهة الزمالك فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا خطف فريق الرجاء البيضاوى المغربي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من الخسارة بهدف دون رد من مضيفه مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعتهما اليوم في لوبومباشي، ليضرب موعدا مع الزمالك في نصف النهائي، واستفاد الرجاء من فوزه على ملعبه بنتيجة 2-0 الأسبوع الماضي ليتأهل بمجموع 2-1، وتقام مباراة الذهاب أحد أيام 1 أو 2 مايو والعودة أحد يومى 8 أو 9 من نفس الشهر. عبر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن سعادته بمواجهة فريقه الرجاء الرياضي المغربى بعد تأهله للدور قبل النهائى أمام مازيمبي الكونغولي فى دورى أبطال أفريقيا، قال رئيس الزمالك، أنه كان يدعو الله من أجل تأهل الرجاء لدور نصف النهائي، لمعرفته المسبقة بـ "الروح الرياضية " للكرة المغربية حسب قوله.

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه ضم محمد أبو جبل حارس الفريق الأساسى الحالى فى صفقة كلفت خزينة قلعة ميت عقبة 14 مليون جنيه بصورة فورية، لنادى سموحة الذى تم ضمه منه فى الصيف الماضى، ليتألق أبو جبل ويكون أحد نجوم الفريق التى ساهمت بقوة فى عبور الأبيض إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة الترجى التونسى ويحصل نادى الزمالك من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، على ما يقرب من 14 مليون جنيه بعد التأهل إلى نصف النهائى الأفريقى، وذلك مكافأة التأهل وفقا للائحة النسخة الحالية من البطولة الأفريقية، والتى حصل "سوبر كورة" على نسخة منها.

ويحصد الزمالك 875 ألف دولار، مكافأة التأهل من الكاف، أي ما يوازى 13 مليون جنيه و685 ألف جنيه، وهي القيمة التى تقارب من عقد أبو جبل، فيما سيحصد الفريق الفائز بالبطولة فى النهاية 2 مليون دولار و500 ألف دولار.