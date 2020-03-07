اختتمت اليوم فعليات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للدراجات والتى أقيمت فى بورسعيد خلال الفتره من ٦الى ٧مارس بمشاركة العديد من الأندية
وجاءت نتايج السباقات كالاتي فى سباق الفرق ضد الساعة ١٦ و١٤سنة
حقق فريق المؤسسة العسكرية بالسويس المركز الاول
وفى المركز الثانى جاء نادى ٦ اكتوبر وفى الثالث نادى الهايكستب
بينما جات نتايج سباق الفرق ضد الساعة ١٨ سنةً
الاول نادى المؤسسة بالسويس
الثانى نادى النصر بالقاهره
الثالث نادى الشبان المسلمين الفيوم
وفى سباق العمومى اناث فرق ضد الساعة
الاول نادى المؤسسة العسكريه بالسويس
الثانى نادى جزيره الورد بالمنصورة
الثالث نادى التجديف ببور سعيد
وفاز بكأس البطولة نادى المؤسسة العسكرية بالسويس
وبهذه النتايج يتوج نادى المؤسسة العسكريه بالسويس
بلقب بطولة الجمهورية
كانت هذه تفاصيل خبر نادى المؤسسة العسكرية يتوج ببطولة الجمهورية للدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.