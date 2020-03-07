اخبار الرياضه

نادى المؤسسة العسكرية يتوج ببطولة الجمهورية للدراجات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اختتمت اليوم فعليات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للدراجات والتى أقيمت فى بورسعيد خلال الفتره من ٦الى ٧مارس  بمشاركة العديد من الأندية 

وجاءت نتايج السباقات كالاتي فى سباق الفرق ضد الساعة ١٦ و١٤

سنة 
حقق فريق المؤسسة العسكرية بالسويس المركز الاول
وفى المركز الثانى جاء نادى ٦ اكتوبر وفى الثالث نادى الهايكستب 
بينما جات نتايج سباق الفرق ضد الساعة ١٨ سنةً 
الاول نادى المؤسسة بالسويس 
الثانى نادى النصر بالقاهره
الثالث نادى الشبان المسلمين الفيوم
وفى سباق العمومى اناث فرق ضد الساعة 
الاول نادى المؤسسة العسكريه بالسويس 
الثانى نادى جزيره الورد بالمنصورة 
الثالث نادى التجديف ببور سعيد 
وفاز بكأس البطولة نادى المؤسسة العسكرية بالسويس
وبهذه النتايج يتوج  نادى المؤسسة العسكريه بالسويس 
بلقب بطولة الجمهورية
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادى المؤسسة العسكرية يتوج ببطولة الجمهورية للدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا