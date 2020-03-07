نادى المؤسسة العسكرية يتوج ببطولة الجمهورية للدراجات

اختتمت اليوم فعليات اليوم الثاني من بطولة الجمهورية للدراجات والتى أقيمت فى بورسعيد خلال الفتره من ٦الى ٧مارس بمشاركة العديد من الأندية

وجاءت نتايج السباقات كالاتي فى سباق الفرق ضد الساعة ١٦ و١٤

سنةحقق فريق المؤسسة العسكرية بالسويس المركز الاولوفى المركز الثانى جاء نادى ٦ اكتوبر وفى الثالث نادى الهايكستببينما جات نتايج سباق الفرق ضد الساعة ١٨ سنةًالاول نادى المؤسسة بالسويسالثانى نادى النصر بالقاهرهالثالث نادى الشبان المسلمين الفيوموفى سباق العمومى اناث فرق ضد الساعةالاول نادى المؤسسة العسكريه بالسويسالثانى نادى جزيره الورد بالمنصورةالثالث نادى التجديف ببور سعيدوفاز بكأس البطولة نادى المؤسسة العسكرية بالسويسوبهذه النتايج يتوج نادى المؤسسة العسكريه بالسويسبلقب بطولة الجمهورية