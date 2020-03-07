كروكيه سموحة يفوز بكأس مصر

توج فريق كروكيه سموحه ببطولة كاس مصر عقب فوز على المعادى بنتيجة ٢/١ في نهائي البطولة. وتضم قائمة الاعبين لاعبي الفريق: 1- خالد ثروت سليم، 2- مصطفي محمود عيسي 3- ياسر ابراهيم عمار 4- إيهاب محمد عادل

5- شريف عماد الطراهوني

6- خالد انور احمد

7- احمد هشام بدر

8- نجيب حسام نجيب

9- كريم ياسر عمار

10- ادهم خالد ثروت

11- خالد انور احمد

السيدات

1- مروة مصطفى يوسف

2- نادين احمد المنوفي

3- داليا احمد علام

4- روان الكرارجي

5- ميرنا احمد الصبروتي

6- نادين خالد ثروت

7- نورين وائل عزيز ويتكون الجهاز الفني للفريق من المدير الفني احمد السجيني، المدير الإداري الكابتن صبري زين

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