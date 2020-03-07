أصحاب المراكز الثانية بمجموعات دوري أبطال أفريقيا إلى المربع الذهبي

اكتمل صفوف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تأهل الوداد المغربي إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية، وفوزه على النجم الساحلي بهدفين لهدف مجموع المباراتين، ليواجه الأخير نظيره الأهلي الذي فاز على صن داونز الجنوب أفريقي بثلاث أهداف لهدف مجموع المباراتين.
على الجانب الآخر، تأهل الرجاء المغربي إلى نصف النهائي، بعد الفوز على مازيمبي الكونغولي بهدفينلهدف مجموع المباراتين، ليواجه الزمالك الذي فاز على الترجي التونسي بثلاث أهداف لهدفين مجموع المباراتين.
سيكون نصف النهائي مغربي مصري، بين الأهلي والوداد، والزمالك والرجاء، نجحت جميع الفرق التي تأهلت من دور المجموعات من المركز الثاني الوصول إلى المربع الذهبي من البطولة الأفريقية، فيماودع أصحاب المراكز الأولى البطولة من دور ربع النهائي.
المجموعة الأولى تأهل مازيمبي كأول المجموعة، برصيد 14 نقطة، خلفه الزمالك برصيد 9 نقاط.
المجموعة الثانية النجم الساحلي في المركز الأول برصيد 12 نقطة، خلف الأهلي برصيد 9 نقاط.
المجموعة الثالثة صن داونز في صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، يليه الوداد برصيد 9 نقاط.
المجموعة الرابعة الترجي في صدارة المجموعة بــ11 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني الرجاء الذي جمع 11 نقطة أيضًا.
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