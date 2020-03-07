الوداد يعبر إلى نصف نهائي أبطال إفريقيا ويضرب موعداً مع الأهلي

تأهل فريق الوداد المغربي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الأهلي، بعدما تخطي النجم الساحلي التونسي بنتيجة إجمالية 2-1 بمباراتي الذهاب والعودة.

وخسر الوداد المغربي في مباراة إياب ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت ىبينهما مساء اليوم السبت علي الملعب الأوليمبي برادس.

أحرز هدف اللقاء الوحيد كريم العريبي في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد أن إستغل خطأ دفاعي من قبل الوداد داخل منطقة الجزاء، ليسكن الكرة الشباك بتسديدة رائعة.

والجدير بالذكر أن الوداد المغربي قد حقق فوزًا علي نظيره النجم الساحلي في مباراة الذهاب التي لعبت في المغرب، بثنائية نظيفة أحرزها محمد ناهيري.

أمام النجم الساحلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت ىبينهما مساء اليوم السبت علي الملعب الأوليمبي برادس.أحرز هدف اللقاء الوحيد كريم العريبي في الدقيقة 58 من عمر المباراة بعد أن إستغل خطأ دفاعي من قبل الوداد داخل منطقة الجزاء، ليسكن الكرة الشباك بتسديدة رائعة.والجدير بالذكر أن الوداد المغربي قد حقق فوزًا علي نظيره النجم الساحلي في مباراة الذهاب التي لعبت في المغرب، بثنائية نظيفة أحرزها محمد ناهيري.

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