براعم صيد الدقي تتفوق على باقى الفروع في السباحة

أقيمت البطولة التنشيطية للسباحة للبراعم مواليد 2010 لفروع نادي الصيد، بحمام السباحة الاوليمبى بالدقىوالتى أسفرت نتائجها كالتالى:
توج براعم السباحة فرع الدقىبالمركز الاول ، فيما حصل براعم فرع اكتوبر على المركز الثانى ، كما حقق براعم فرع القطامية المركز الثالث.
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