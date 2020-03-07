براعم صيد الدقي تتفوق على باقى الفروع في السباحة

أقيمت البطولة التنشيطية للسباحة للبراعم مواليد 2010 لفروع نادي الصيد، بحمام السباحة الاوليمبى بالدقى والتى أسفرت نتائجها كالتالى: والتى أسفرت نتائجها كالتالى: توج براعم السباحة فرع الدقى بالمركز الاول ، فيما حصل براعم فرع اكتوبر على المركز الثانى ، كما حقق براعم فرع القطامية المركز الثالث. بالمركز الاول ، فيما حصل براعم فرع اكتوبر على المركز الثانى ، كما حقق براعم فرع القطامية المركز الثالث.

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