ميسي يتفوق علي رونالدو برقم قياسي جديد

تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي علي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في رقم قياسي جديد بعد هدفه اليوم مع برشلونة أمام ريـال سوسيداد بالدوري الإسباني.
وأصبح ميسي لاعب برشلونة الحالي أفضل هداف في
وقاد ميسي فريقه إلى صدارة الدوري الإسباني بصفة مؤقتة بعد تسجيله هدف الفوز في مباراة اليوم أمام ريـال سوسيداد.
فيما يحتل فريق يوفنتوس الذي يلعب في صفوفه كريستيتانو رونالدو وصافة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة .
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