الاوليمبى 2004 يتصدر القطاعات بالفوز علي سيدى سالم

واصل فريق الكرة بنادي الاوليمبي مواليد ٢٠٠٤ انتصاراته بالفوز علي فريق سيدي سالم بثلاثة اهداف مقابل هدف ، احرز الأهداف " مصطفي السيد ويوسف عبد الستار وسعيد محمد "، في اطار منافسات دوري القطاعات مجموعة بحري . " مصطفي السيد ويوسف عبد الستار وسعيد محمد "، في اطار منافسات دوري القطاعات مجموعة بحري . ويعد هذا الفوز هو الثاني علي التوالي في البطولة بعد الفوز علي فريق بيلا ، ويتصدر الاوليمبي ترتيب جدول المسابقة برصيد ٦ نقاط .

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