المنيا ضيفاً على ديروط في لقاء الجولة الـ 17 بالممتاز "ب" غداً

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، غداً الاحد، ضيفاً على فريق ديروط ، ضمن مباريات الجولة ال 17 بالممتاز "ب" ، ويسعى المنيا لمواصلة صحوته، تحت قيادة المدير الفني ، شديد قناوي، حيث فاز الفريق في لقاءه الأخير ، أمام الاعلاميين بثلاثية نظيفة، وصل بها الى النقطةالنقطة ال 19، كما فاز في لقاء ودي على بني سويف ، الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف.
وضمت قائمة فريق المنيا لمباراة الغد كل من ، محمد حسانين - عبد الكافي رجب ( حراس مرمى ) - احمدكاستيلا- ايمن ناصر - عباس مصطفى - محمود المنشاوي - احمد رضا - برسوم محروس - احمد رجب - محمد شديد - داوودا - محمد عبدالمحسن - احمد عصام - مصطفى الشوبكشي - محمد سماره - محمد على صادق - كامل احمد - على دياب- شعبان عبدالحميد - عمرو عثمان. بينما يغيب اللاعبين بدوي عاشور ومحمد ثروت للايقاف لحصولهم على ٣ انذارات.
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