الاوليمبى يحصد ثلاث ميداليات في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

حقق فريق النادى الاوليمبي لالعاب القوي تحت ٢٠ سنه نتائج مميزة خلال المشاركة فيبطولة الجمهورية.
حيث حصل كلا من محمود ايمن ، عليفضية المركب ، وياسمين عماد علي فضية الوثب الثلاثى ، وملك ايمن علي فضية المركب ، بقيادة علي خليل .
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