الاوليمبى يحصد ثلاث ميداليات في بطولة الجمهورية لألعاب القوى

حقق فريق النادى الاوليمبي لالعاب القوي تحت ٢٠ سنه نتائج مميزة خلال المشاركة في بطولة الجمهورية. بطولة الجمهورية. حيث حصل كلا من محمود ايمن ، علي فضية المركب ، وياسمين عماد علي فضية الوثب الثلاثى ، وملك ايمن علي فضية المركب ، بقيادة علي خليل . فضية المركب ، وياسمين عماد علي فضية الوثب الثلاثى ، وملك ايمن علي فضية المركب ، بقيادة علي خليل .

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