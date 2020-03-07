طائرات الهوكي يكتسح اتحاد الشرطة

اكتساح فريق طائرات الهوكي نظيره اتحاد الشرطة بنتيجة ٨/٢فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب الشرطة ضمن دوري الممتاز الهوكى . وبهذه النتيجة يصل فريق الطائرات إلى الي النقطة ٢٣ يحتل بها المركز . الي النقطة ٢٣ يحتل بها المركز . ويتكون الجهاز الفنى للطائرات من :المدير الفنى مصطفى العسقلانى

المدرب العام محمدالدش، مدرب محمود زيزو، مدرب حراس المرمى خالد زكى، إدارى الفريق محمد درويش. زيزو، مدرب حراس المرمى خالد زكى، إدارى الفريق محمد درويش. بينما يضم الجهاز الفنى للشرطة انيس خالد رئيس الجهاز ،احمد زكريا مدير فني ،حسام ابراهيم مدرب عام ،اسلام عثمان طبيب الفريق،سيد احمد اداري الفريق .

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