عجز النجم الساحلي التونسي عن تسجيل أكثر من هدف في مرمى ضيفه الوداد البيضاوي المغربي، بمباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت 7-3-2020، على الملعب الأولمبي برادس، ليودع دوري أبطال أفريقيا بفارق هدف بسبب الخسارة التي مُني بها في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، على ملعب محمد الخامس بالدار الببضاء.

المباراة التي نقلت عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 1، بتعليق الليبي “محمد بركات”، انطلقت فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتولى الحكم السنغالي “ماغجث نداي” مسؤولية إدارتها.

وسجل هدف المباراة الوحيد، المهاجم الدولي الجزائري “كريم عريبي” مطلع الشوط الثاني، بعدما أضاع ثلاث أو أربع فرص أخرى محققة للتسجيل.

Advertisements

وظل كريم عريبي في صدارة جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 هدفًا من بينهم 3 أهداف في دور المجموعات وهدف في الأدوار الإقصائية، بفارق 4 أهداف عن جاكسون موليكا الذي ودع هو الآخر من البطولة رفقة فريقه “تي بي مازيمبي” أمام الرجاء البيضاوي.

وبهذه النتيجة يكمل الوداد البيضاوي عقد المتأهلين للدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا، لينتقل بطل المغرب ومتصدر المسابقة المحلية حاليًا لمواجهة بطل مصر “الأهلي” في مباراة نصف النهائي الأولى على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في تكرار لنهائي البطولة عام 2017، والذي شهد خسارة الأهلي بهدفين لهدف.

وتعد هذه هي النسخة الرابعة التي يحمل المربع الذهبي لدوري أبطال أفريقيا الصبغة العربية منذ بدء النظام الجديد للبطولة عام 1997، حيث كانت المرة الأولى عام 2005، التي شهدت تأهل الأهلي والزمالك والرجاء والنجم الساحلي، وانتهت بتتويج الأهلي باللقب للمرة الرابعة في تاريخه آنذاك.

أهداف مباراة النجم الساحلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا