أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الاسباني

فاز برشلونة بصعوبة جمة على ضيفه ريال سوسيداد، في واحدة من مباريات اليوم السبت 7-3-2020 ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإسباني، وهو اللقاء الذي قاده الحكم الدولي الإسباني “خوان مارتينيز مونويرا”.

المباراة التي أذيعت على قناة بي إن سبورتس 3، بتعليق “علي محمد علي”، انطلقت في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي دون خطورة كبيرة من أصحاب الضيافة.

وقاد المهاجم الدولي الأرجنتيني “ليونيل ميسي” برشلونة إلى نفض غبار خسارة مباراة الكلاسيكو وصدارة جدول ترتيب الليجا، حين سجل هدف الفوز الوحيد بشق النفس.

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وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء أكدت صحتها تقنية الفيديو المساعد VAR بعد لمسة يد على المدافع الفرنسي “روبن لو نورمان” في الدقيقة 81.

وكان هذا الهدف هو الـ 19 بالنسبة لليونيل ميسي هذا الموسم، ليعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين بفارق ستة أهداف واضحة أمام مطارده المباشر مهاجم ريال مدريد “كريم بنزيمة” – المستبعد منذ عام 2016 عن منتخب فرنسا-.

وألغت تقنية “ڤار” هدفا لظهير برشلونة الأيسر “جوردي ألبا” في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل على البديل أنسو فاتي.

شاهد أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد