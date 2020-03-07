السومة “قادم” لإزاحة حمد الله من عرشه على قمة جدول هدافي الدوري السعودي

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خرج هدّاف نادي أهلي جدة “عمر السومة” كأكثر المستفيدين، من الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري السعودي، وتحديدًا خلال صراع جدول ترتيب هدافي كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
وسجل النسر السوري هدف انتصار الراقي الوحيد في شباك الفيحاء، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 13 هدفًا، قادمًا من بعيد ومحتلاً المركز الثالث، خلف المتصدرين.
وفشل المهاجم الفرنسي الذي يتحصل على آلاف الريالات يوميًا “بافيتمبي جوميز“، في استغلال مباراة الاتفاق، وفوز الهلال بهدف دون رد، من أجل الوصول إلى القمة، وتجمد رصيده عند 14 هدفًا في الوصافة.
وحال جوميز لم يختلف كثيرًا عن هدّاف النصر “عبد الرزاق حمد الله” الذي صام عن التهديف، في الخسارة بثلاثية من الفيصلي، على الرغم من وصول العالمي لشباك منافسه في مرتين، ليبقى رصيد المغربي، حامل لقب الهدّاف بسجل قياسي في الموسم الماضي إلى 16 هدفًا.
فيما واصل نجم الوحدة “يوسف نياكات” تقدمه الحثيث في الجدول، بعدما أضاف هدفه الثاني عشر، خلال الانتصار بثلاثية على فريق ضمك.
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ويتصدر نادي الهلال المسابقة برصيد 50 نقطة، بعدما ابتعد في الصدارة بانتصاره على خيول الاتفاق، وخسارة المنافس النصر أمام الفيصلي.
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